G20: Leader organizzazioni internazionali in India per il vertice di Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di importanti organizzazioni internazionali sono giunti in India nelle ultime ore per prendere parte al vertice del G20 in programma oggi e domani a Nuova Delhi. Lo ha comunicato su X (Twitter) il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Arindam Bagchi, che ha dato il benvenuto a nome del suo Paese al direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, al presidente della Banca asiatica di sviluppo (Adb), Masatsugu Asakawa, e al direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), Gilbert F. Houngbo. (Inn)