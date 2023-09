Business news: Spagna, saudita Stc Group acquista 9,9 per cento di Telefonica per 2,1 miliardi euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saudi Telecom Company (Stc Group) ha annunciato l'acquisto di una quota del 9,9 per cento dell'azienda di telecomunicazioni spagnola Telefonica per un importo totale di 2,1 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", lo ha reso noto la società in una nota notificata alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv). Con questa transazione, Stc diventa il maggiore azionista di Telefonica davanti alla banca Bbva con il 4,9 per cento. L'acquisto non rientra nel limite del 10 per cento che richiederebbe l'autorizzazione del Consiglio dei ministri spagnolo, poiché si tratta di un investimento straniero in un settore considerato rilevante per l'economia spagnola. (Spm)