Business news: Croazia, nel 2022 profitti industria videogiochi cresciuti del 10 per cento

- Nel 2022 l'industria dei videogiochi in Croazia ha aumentato i profitti del 10 per cento rispetto all'anno 2020. Lo riferisce un'analisi realizzata dal settore videoludico croato. Sebbene nel 2022 i ricavi siano stati pari a 61,4 milioni di euro, ovvero l'1 per cento in meno rispetto al 2021, l'utile è stato pari a 13,2 milioni di euro, in aumento del 10 per cento rispetto all'anno di riferimento 2020 e il più alto finora. Anche l'occupazione nel settore è in continua crescita e dal 2019 ad oggi è raddoppiata, arrivando a superare le 500 persone. Tra i dati da segnalare c'è il fatto che la quota di donne che lavora nel settore è del 30 per cento, contro il 24 per cento della media europea. (Seb)