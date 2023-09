Business news: aziende distribuzione gas Srbijagas e greca Depa firmano un memorandum d'intesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di distribuzione del gas serba Srbijagas e l'omologa greca Depa hanno firmato a Belgrado un memorandum d'intesa con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nei mercati dei due Paesi. Lo ha annunciato in una nota la stessa Srbijagas secondo cui il documento stabilisce un quadro per la futura cooperazione tra le due società nel settore della fornitura di gas naturale, nell'acquisto e vendita, nell'ottimizzazione dell'uso delle capacità di trasporto e della possibilità di utilizzare le capacità del terminale per il gas naturale liquefatto (Gnl) in Grecia, nonché in termini di stoccaggio del gas naturale e futuri investimenti di capitale in questo settore. Il memorandum è stato firmato dai direttori generali delle due società, Dusan Bajatovic e Konstantinos Xifaras. (Seb)