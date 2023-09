Business news: NatWest nomina ex capo di Mastercard Rick Haythornthwaite come nuovo Ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- NatWest ha nominato l'ex amministratore delegato di Mastercard, Rick Haythornthwaite, come nuovo Ad, l'ultimo sviluppo in un periodo di turbolenze alla leadership della banca dopo lo scandalo sulla chiusura dei conti dell'ex leader della Brexit, Nigel Farage. Haythornthwaite entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di NatWest a gennaio, prima di subentrare ad aprile ad Howard Davies, quando scadrà il suo mandato. Come ha riferito il quotidiano "Financial Times", Haythornthwaite è visto negli ambienti governativi del Regno Unito come "ampiamente rispettato ed esperto". (Rel)