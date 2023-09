Business news: Spagna, Acs aumenta quota in tedesca Hochtief al 73 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Acs ha rafforzato il controllo sull'impresa tedesca Hochtief al 73 per cento del capitale dell'azienda con un investimento di 248 milioni di euro, per aumentare il suo controllo di un ulteriore 4 per cento. Come riferisce il quotidiano "El Economista", con l'acquisizione di quote di minoranza, Acs ha già portato la sua posizione in Hochtief al di sopra dei livelli massimi del 2018, quando aveva venduto il 24 per cento della società a Mundys (allora Atlantia nell'ambito dell'offerta pubblica d'acquisto su Abertis). Alla fine del 2022, Acs deteneva il 68,3 per cento del capitale di Hochtief. (Spm)