Business news: Croazia, produzione di grano, orzo, colza e avena in calo nel 2023

- Quest'anno in Croazia ci sarà un calo nella produzione di grano, orzo, colza e avena. È quanto emerge dai dati sulle prime stime delle colture più importanti nel 2023, pubblicati dall'Istituto statale di statistica del Paese (Dzs). La produzione di grano per quest'anno è stimata a 820 mila tonnellate, con un calo del 13,5 per cento rispetto al 2022. Oltre al grano, secondo le prime stime, anche la produzione di orzo segnerà una diminuzione, con il 20,8 per cento in meno rispetto allo scorso anno. Allo stesso tempo, si stima che la produzione di colza vedrà un calo del 24,1 per cento, mentre quella di avena del 2,1 per cento. (Seb)