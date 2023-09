Pd: Sala, dibattito sulle europee mi piace poco, centrodestra sempre lasciato tranquillo - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Parlo sempre del Centrosinistra e non solo del Pd e di come può diventare un alternativa al governo. Mi permetto di dare qualche consiglio come sempre faccio". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine della festa dell'unità che si sta svolgendo a Milano. "Il dibattito che c'è in corso sulle europee mi piace poco. Sembra da Champions League chi gioca e chi vince, ma si parla poco di programmi", prosegue il sindaco, chiarendo come il "consiglio alla Schlein" sia quello "di ragionare in casa sua, di non parlare e di non ascoltare richiami e richieste perché si parla solo di candidature del centrosinistra, mentre il centrodestra viene lasciato tranquillo". "Credo che sia profondamente sbagliato che il destino di un segretario dipenda dall'andamento delle prime elezioni. Anche chi dice se il governo non va bene cade, dico che non è così. Pensiamo all'importanza delle europee ma non può essere l'esame per giudicare chi sta lavorando da una parte e dall'altra da un anno", ha concluso Sala.(Video: Agenzia Nova) (Rem)