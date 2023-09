Pd: Sala, giusto che Schlein dia imposizione al partito - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- È "evidentemente di sinistra, è stata eletta con le primarie e quindi è giusto che dia la sua impostazione al partito. Il PD ha sempre avuto i suoi mal di pancia interni". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine della festa dell'unità che si sta svolgendo a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva se Elly Schlein fosse troppo di sinistra. Che il salario minimo sia una battaglia che convince poco "assolutamente sì magari se lo dico io posso essere convincente avendo lavorato tanti anni nel privato e capendo cos'è il tema del lavoro". "Rispetto al lavoro bisogna parlare di salari, di sicurezza, se ci sono tentazioni di andare a ripensare con un referendum il jobs act per me è sbagliato, non guardiamo indietro, guardiamo avanti", ha concluso Sala. (Video: Agenzia Nova)(Rem)