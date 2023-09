Governo: Meloni, libertà non è solo avere diritti ma dimostrare cosa sappiamo fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libertà non è semplicemente avere diritti, è dimostrare quello che si è in grado di fare, sulla base dei diritti che si hanno. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del “Corriere della sera”, Luciano Fontana, in occasione del festival “Il tempo delle donne 2023”. “Io ho sempre interpretato la libertà come impegno, fondamentalmente. La mia idea di libertà non cambia oggi rispetto all'idea di libertà che avevo quando ero ragazza. Lei prima parlava di partecipazione: io ricordo questa canzone molto bella di Giorgio Gaber che diceva ‘La libertà non è uno spazio libero, libertà e partecipazione’. Io sono una fan di Giorgio Gaber: ma secondo me, meglio ancora di Giorgio Gaber, lo stesso concetto lo ha espresso Giovanni Paolo II, quando diceva che la libertà non è fare quello che ci piace, è avere il diritto di fare quello che dobbiamo. Le due cose stanno insieme, è lo stesso concetto che esprime anche Giorgio Gaber, che secondo me si riassume nell'impegno”, ha sottolineato. (segue) (Rin)