Legge Bilancio: Meloni, incentivi e lavoro donne devono camminare insieme

- Assolutamente sì, è fondamentale collegare tutti gli incentivi al tema del lavoro delle donne. “Ne sono convinta per concesso e per necessità, perché noi viviamo in una nazione nella quale da una parte abbiamo bisogno di figli - è anche un tema economico, ne abbiamo discusso tante volte, quindi non torno sui dati abbastanza drammatici con i quali ci confrontiamo - ma dall'altra viviamo in una società nella quale è difficile cavarsela con le famiglie monoreddito. Le due cose devono camminare insieme”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del “Corriere della sera”, Luciano Fontana, in occasione del festival “Il tempo delle donne 2023”, rispondendo a una domanda sulla prossima legge di Bilancio. “Io sono sempre stata convinta - ha precisato - che dovessero camminare insieme. Mi pare che fossero piuttosto altri a dire che quando si voleva incentivare la natalità, in buona sostanza, si intendesse quasi combattere la possibilità per le donne di avere un lavoro. Io credo che una società giusta è una società che non ti impone di fare questa scelta e che se ti trovi a fare questa scelta, a dover rinunciare a dei figli perché vuoi un lavoro - o a un lavoro, perché vuoi dei figli - non sei libero”. (segue) (Rin)