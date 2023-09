Legge Bilancio: Meloni, natalità e lavoro sono temi centrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in questa Finanziaria, “siamo assolutamente convinti che il tema della natalità debba rimanere uno dei temi centrali; il lavoro è un altro dei temi centrali e le due cose devono poter camminare insieme”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del “Corriere della sera”, Luciano Fontana, in occasione del festival “Il tempo delle donne 2023”. “Il concetto è proprio lavorare per costruire una società nella quale ci sia un forte legame tra il lavoro femminile e - come io sono convinta - la possibilità di mettere al mondo dei figli, differentemente da quello che ci è stato raccontato per diversi anni, perché è un tema sul quale mi sono spesso scontrata anche con alcuni di quelli che oggi sono all'opposizione. Cioè credo che le due cose possano e debbano lavorare insieme, come è stato ampiamente dimostrato in nazioni che, avendo messo insieme importanti incentivi alla natalità legati al lavoro femminile, hanno poi dimostrato che le due cose potevano camminare insieme. Per cui è esattamente quello su cui intendiamo continuare a lavorare”, ha aggiunto. (Rin)