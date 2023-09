© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I salari nella Repubblica Ceca sono diminuiti del 3,1 per cento in termini reali nel secondo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo ha reso noto l’Ufficio ceco di statistica (Csu). In termini nominali i salari sono cresciuti del 7,7 per cento anno su anno ma nello stesso periodo l’inflazione ha raggiunto l’11,1 per cento. (Res)