Business news: Slovenia, a luglio diminuito volume scambi commerciali

- In Slovenia nel mese di luglio è diminuito il volume degli scambi commerciali rispetto ai valori record di giugno. Nel settimo mese del 2023 le aziende slovene hanno esportato beni per un valore di 4,4 miliardi di euro, ovvero il 5 per cento in meno rispetto a luglio dello scorso anno. Le importazioni sono diminuite ancora di più, del 19,1 per cento arrivando a quota 3,8 miliardi di euro, secondo i calcoli dell'Istituto statale di statistica. Nel totale dei primi sette mesi invece le esportazioni del Paese sono state del 9,3 per cento più alte rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre le importazioni sono rimaste allo stesso livello. La copertura delle importazioni con le esportazioni è stata del 101 per cento. (Seb)