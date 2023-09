Lazio: al via "Itaca 2023" con Salvini e Rocca, a Formello viaggio tra le idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Lavoro, economia, sviluppo e società: al via"Itaca 20.23, il viaggio tra le idee", la kermesse, giunta alla sesta edizione, che fino a domenica sarà ospitata in piazza San Lorenzo a Formello. L'apertura dei lavori è stata affidata oggi al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervistato dal direttore del quotidiano "Il Tempo", Davide Vecchi. Mentre al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, è stata affidata la chiusura della prima giornata con un'intervista del giornalista Rai, Giuseppe Malara. Il ministro Salvini ha parlato della legge di bilancio e delle priorità. "dovremo fare delle scelte indicando delle priorità. Avremo altri quattro anni, noi siamo qui per stare tutto il mandato che ci e' stato assegnato. Quando hai 5 anni puoi pianificare. Abbiamo scelto che quest'anno la priorità è per gli stipendi fino a 35mila euro e gli aumenti delle pensioni più basse", ha spiegato il vicepremier. (segue) (Rer)