Lazio: al via "Itaca 2023" con Salvini e Rocca, a Formello viaggio tra le idee (2)

- Capitolo scuola: "sono d'accordo con il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara quando parla dell'importanza di reintrodurre un voto in condotta perché puoi prendere 9 in italiano, in matematica e in latino ma se vai in classe e prendi a maleparole oppure metti le mani addosso ad un insegnante o a un compagno di scuola tu devi essere bocciato - ha sottolineato Salvini -. La buona educazione deve essere reinsegnata fin dai banchi di scuola. La scuola è fondamentale e ringrazio il ministro Valditara per quello che sta facendo. C'è una sinistra che si è sempre riempita la bocca di chiacchiere. Non ha mai fatto niente. È arrivato un ministro della Lega è ha rinnovato il contratto per gli insegnanti. C'è chi chiacchiera di scuola e chi da delle risposte". Poi l'affondo alla sinistra: alcune delle scelte che faremo in questo governo "sono culturalmente di sinistra. Io culturalmente invece sono un liberale, ma noi non abbiamo avuto paura di chiedere un contributo alle banche. Ritengo un'opera di giustizia sociale che una parte di questi profitti delle banche vada per i meno abbienti e chi è in difficoltà. La sinistra - attacca Salvini - si è schierata a difesa degli interessi bancari, credo Berlinguer si stia rivoltando nella tomba". (segue) (Rer)