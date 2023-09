Lazio: al via "Itaca 2023" con Salvini e Rocca, a Formello viaggio tra le idee (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Rocca, invece, è stata l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "Tutto il caos di questa estate, il fango gettato sulla Regione Lazio e su Marcello De Angelis", che si è dimesso da responsabile della comunicazione istituzionale, dopo il post delle polemiche sulla strage di Bologna "è stato fatto per coprire le tante cose buone che abbiamo fatto - ha detto il presidente -. Non potendo parlare di fatti, hanno usato un caso specifico, istituzionalmente sgrammaticato, come la sua frase - ha aggiunto Rocca -. Si è parlato un mese solo di questo senza parlare delle tante cose che vengono fatte di buono". Gli insulti peggiori a Marcello De Angelis "sono arrivati dal deputato di Europa verde Angelo Bonelli e dal consigliere regionale di Azione Alessio D'Amato, che nel 1996 a Cassazione avvenuta, avevano firmato un documento in Consiglio regionale che diceva esattamente quello che De Angelis ha detto. Quello che io non sopporto è la disonestà intellettuale - ha sottolineato Rocca -. La sostanza di quello che ha detto De Angelis è quello che in tanti pensano e che chiedono di approfondire". (segue) (Rer)