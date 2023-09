Lazio: al via "Itaca 2023" con Salvini e Rocca, a Formello viaggio tra le idee (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marcello De Angelis si è dimesso dal ruolo di responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, dopo il post delle polemiche sulla strage di Bologna in cui aveva messo in dubbio la colpevolezza degli ex Nar condannati con sentenza definitiva per l'attentato. Durante l'intervista non poteva mancare il tema della sanità del Lazio. "I tempi di attesa sono diminuiti e allo stesso tempo sono aumentati i posti letto, soprattutto per gli anziani. La sinistra ha avuto anni per programmare, ma ci siamo ritrovati senza le strutture di lungo degenza per gli anziani - ha proseguito Rocca -. Abbiamo impegnato 22 milioni di euro per acquistare posti letto dai privati, e questo ha dato scandalo. Ma voglio dire una cosa: per la prima i privati non possono ospedalizzare persone autonomamente, ma sono di fatto un'estensione delle nostre strutture. Noi abbiamo fatto un nuovo piano sanitario, abbiamo impegnato un 1,2 miliardi che avrebbe dovuto impegnare la giunta Zingaretti, a disposizione della Regione Lazio, investendo su nuovi ospedali, macchinari, per riqualificare tutta la sanità laziale da qui ai prossimi 24 mesi. Inoltre, stiamo intervenendo sull'informatizzazione delle liste d'attesa. Infine, grazie ai fondi europei, ai pazienti oncologici daremo la possibilità, se ne sentiranno la necessità, di essere accompagnati da uno psicologo pagato dalla Regione", ha concluso Rocca. (segue) (Rer)