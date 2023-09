Lazio: al via "Itaca 2023" con Salvini e Rocca, a Formello viaggio tra le idee (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fare gli onori di casa il sindaco di Formello Gian Filippo Santi, il presidente dell'Associazione Itaca 2.0 Gianni Sammarco, e il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Emanuele Cangemi della Lega che ha sottolineato: "Non è una manifestazione partitica, vogliamo dare voce alle Istituzioni in un confronto diretto tra forze politiche di Governo e di Opposizione. Vogliamo creare un dibattito intorno al quale far crescere il nostro Paese e i nostri pensieri". Qiesta prima giornata "si è chiusa con grande soddisfazione - ha dichiarato Cangemi a margine dell'evento -. Tante le riflessioni per il presente e per il futuro del Paese ed è quanto abbiamo preteso da questo palco, voluto per dare voce a nuove proposte e progetti. Anche quest’anno, l’officina delle idee stimola il confronto tra voci diverse del mondo politico, incentivando nuovi dibattiti e riflessioni. Il cammino non si ferma qui, e domani approfondiremo con altri temi", ha concluso Camgemi. Ricco il programma della kermesse, con focus dedicati alla Scuola, all'Economia sociale, al Cinema, al lavoro, all'integrazione, alla Regione, ai territori e alla disabilità, a cui parteciperanno professionisti, rappresentanti dei vari segmenti. L'ultima giornata invece, domenica 10, si aprirà con la Santa Messa Officiata da Don Antonio Coluccia, sacerdote Antimafia simbolo della lotta allo spaccio e alla criminalità. (Rer)