Governo: Meloni, libertà non è solo avere diritti ma dimostrare cosa sappiamo fare (2)

- “Fondamentalmente la libertà - ha aggiunto Meloni - è essere messi nella condizione di poter fare la propria parte per essere messi anche nella condizione di dimostrare ciò che si vale. Questo - applicato all'Italia di oggi - è l'idea che abbiamo spesso espresso del rapporto che esiste tra uguaglianza e merito. Cioè, se tu vuoi garantire libertà in Italia, devi mettere le persone nelle condizioni di dimostrare quello che valgono, indipendentemente dalla realtà dalla quale provengono, indipendentemente dalla famiglia nella quale nascono, indipendentemente da fattori di partenza. Tutti devono essere messi in condizione di fare la propria parte, di dimostrare il loro valore, ma questo significa anche che poi quel valore deve essere riconosciuto. Sulla base, ovviamente di quello che si è dimostrato. Questa, secondo me, è la più grande forma di libertà che si possa difendere e anche che si possa costruire, cioè un concetto che è anche legato alla responsabilità”. (Rin)