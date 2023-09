Ambiente: 15 Paesi scrivono all'Ue, "preoccupazione" per legge su prodotti da deforestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 15 Paesi dell'America latina, di Asia e Africa ha fatto un reclamo all'Unione europea (Ue) "esprimendo profonda preoccupazione per l'effetto distorsivo effetti del regolamento europeo sui prodotti liberi di deforestazione", adottato nel giugno 2023. Lo riferisce un comunicato del governo argentino. Nel documento - firmato anche da Brasile, Bolivia, Colombia, Costa d'Avorio, Ecuador, Guatemala, Indonesia, Malesia, Messico, Nigeria, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana e Tailandia -, si esorta l'Ue a "avviare una cooperazione efficace e in un dialogo significativo con i suoi soci nei settori del commercio e dello sviluppo sostenibile per affrontare congiuntamente l'impatto di questa legislazione e dei suoi strumenti di applicazione". (segue) (Abu)