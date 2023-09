Infrastrutture: Rixi, buon lavoro a Piacenza, nuovo commissario porto Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon lavoro a Paolo Piacenza, nuovo commissario dell'Autorità portuale del Mar Ligure occidentale. Lo afferma in una nota il deputato e viceministro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. “Già segretario generale della stessa Adsp, il dottor Piacenza è stato nominato dal Mit per garantire la necessaria continuità a progetti in itinere fondamentali per il futuro degli scali, tra cui la nuova diga foranea a Genova e il rilancio delle Funivie di Savona. Una scelta valida per evitare rallentamenti verso un futuro ancora più performante in termini di efficienza e sostenibilità", aggiunge. (Rin)