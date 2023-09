Legge Bilancio: Misiani (Pd), governo si presenta disarmato e senza idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Giorgetti a settembre si è accorto che mancano le risorse alla legge di Bilancio, ma sono mesi che avvisiamo l'esecutivo che il Paese sta andando verso un rallentamento dell'economia e che l'inflazione sta allargando le disuguaglianze. “Adesso il governo si presenta disarmato a questo importante appuntamento e senza grandi idee per affrontare una situazione oggettivamente difficile". Lo ha detto il responsabile Economia del Partito democratico, Antonio Misiani, alla Festa nazionale dell'Unità in corso a Ravenna. “Come Partito democratico lavoreremo con le altre forze di opposizione per trovare una piattaforma comune di fronte a una politica economica del governo che non sta dando al Paese le risposte che servono", ha aggiunto. (Rin)