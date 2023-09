Russia-Ucraina: presidente Putin, l'Occidente ha provocato conflitto per danneggiare Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente ha "deliberatamente" provocato il conflitto in Ucraina per limitare la crescita economica e lo sviluppo della Russia. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con i giovani scienziati del Centro nucleare federale russo di Sarov, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Tass". Ricordando il suo precedente colloquio con gli specialisti del Centro nel 2014, Putin ha affermato: "Allora i nostri avversari facevano solo i primi passi nel tentativo di limitare la nostra sovranità tecnologica, di ostacolare il nostro sviluppo", aggiungendo che le sue "previsioni sono state confermate" perché "(gli occidentali) hanno anche provocato questo conflitto in Ucraina e ne hanno approfittato". Il leader russo ha concluso: "All'epoca avevamo iniziato a pensare a cosa si dovesse fare per garantire la nostra sovranità. Molto è stato fatto, ma c'è ancora molto da fare". (Rum)