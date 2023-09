Energia: Argentina, ambasciatore d'Italia in missione al bacino di Vaca Muerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Buenos Aires, Fabrizio Lucentini, si è recato in missione dal 6 all'8 settembre nella provincia argentina di Neuquen, dove si trova il bacino non convenzionale di petrolio e gas di Vaca Muerta. Lo ha reso noto un comunicato dell'ambasciata italiana in Argentina, secondo cui Lucentini era accompagnato da una delegazione di imprenditori giunti dall'Italia e rappresentanti della Camera di commercio italiana in Argentina. "L'obiettivo della missione è stato quello di favorire una maggiore cooperazione con l'Italia nel settore del petrolio e del gas e delle industrie connesse", si legge nella nota. Durante la missione, Lucentini ha avuto incontri istituzionali con le autorità locali, ha visitato i principali centri di produzione locale e alcuni giacimenti di idrocarburi di Vaca Muerta. (segue) (Abu)