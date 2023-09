Ucraina: ministero Esteri francese condanna "elezioni farsa" russe in territorio ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha condannato "fermamente" l'organizzazione da parte della Russia di "elezioni farsa" sul territorio ucraino, in particolare "nella repubblica autonoma di Crimea e nella città di Sebastopoli, così come nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson". Lo ha reso noto il ministero degli Esteri in una nota. Queste "cosiddette elezioni" sono "prive di qualsiasi legittimità e si svolgono in territori che la Russia occupa illegalmente", ha proseguito la nota. Anche Kiev ha riferito di non riconoscere la legittimità e i risultati delle elezioni regionali russe che hanno preso il via oggi sul suo territorio. (Frp)