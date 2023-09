Roma: l’anno del dunque per Gualtieri e per la città, nel 2024 si posano le prime pietre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco può contare su una mole di fondi ben più ampia dei colleghi che lo hanno preceduto negli ultimi vent’anni. Tra risorse del Giubileo, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fondi ministeriali – stando alle stime di maggio scorso – alla Capitale sono destinati oltre 13 miliardi di euro. La sfida, adesso, si consuma tutta nella corsa che inizia in autunno e si deve concludere entro l’estate del 2024. Sono tre le opere “bandiera” che il sindaco non può mancare e per cui bisogna finalizzare tutte le procedure, gare e progetti esecutivi: il termovalorizzatore, lo stadio dell’As Roma e un paio di cantieri giubilari. (segue) (Rer)