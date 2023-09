Roma: l’anno del dunque per Gualtieri e per la città, nel 2024 si posano le prime pietre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il termovalorizzatore, annunciato in corso di mandato ma non in campagna elettorale, l’amministrazione ha promesso di risolvere una buona parte del problema decennale dei rifiuti di Roma. La gara per l’affidamento della progettazione esecutiva non è stata ancora indetta. Era attesa ai primi di agosto. Dal Campidoglio, più fonti, però rassicurano e fanno sapere che non ci sono ritardi significativi e che il cronoprogramma – il quale prevede la posa della prima pietra tra la primavera e l’estate del 2024 – non è in bilico. (segue) (Rer)