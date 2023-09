Roma: l’anno del dunque per Gualtieri e per la città, nel 2024 si posano le prime pietre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimo grande capitolo, il più rognoso e che racchiude molti paragrafi, è quello dei cantieri giubilari. In ballo ci sono oltre 500 interventi per 3,4 miliardi. La centrale di controllo è in capo alla società pubblica costituita per il Giubileo. Su alcuni Lavori pubblici, però, il sindaco ci ha investito anche in termini di credibilità: la riqualificazione dell’area della stazione Termini; la pedonalizzazione di piazza Pia che collega il Vaticano a Castel Sant’Angelo, e riunisce idealmente la Chiesa al tessuto urbano capitolino. Il primo cantiere è diviso in due tranche e la parte gestita dal Comune è stata avviata, si attende l’inizio in autunno dei lavori controllati da altri enti, Rfi e Ana, su piazza dei Cinquecento. Manca una data di inizio vera e propria, ma fino a pochi giorni fa si attendeva un ultimo pronunciamento del Tar sul ricorso presentato da alcuni ambulanti. I giudici hanno rigettato la richiesta dei commercianti e l’auspicio è che a giorni sia annunciata la data di avvio della riqualificazione. Nei tempi previsti, procede anche il cantiere a piazza Pia: i lavori sono partiti come da cronoprogramma. (segue) (Rer)