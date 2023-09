Caivano: Salvini, criminale di 50 o 15 anni che uccide deve essere punito allo stesso modo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Un 15enne di oggi non è un 15enne di 40 anni fa, oggi ha sei mila elementi per essere informato, evoluto, cosciente. Qualcuno parla pure di abbassare a 16 anni la soglia per votare o per ottenere la patente. Io ritengo che se un criminale ammazza qualcuno sparandogli alla schiena che abbia 50 anni o 15 anni deve essere punito nella stessa identica maniera. Basta con il perdonismo, con il buonismo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, intervistato dal giornalista Rai, Giuseppe Malara, a Formello, nell'ambito dell'evento "Itaca 20.23 - Viaggio tra le idee". (Rer)