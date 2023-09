Imprese: Mbda, nuovo management team per Eurosam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Joint Venture eurosam, sostenuta dai suoi tre azionisti Mbda France, Mbda Italia e Thales, sta sviluppando una nuova generazione di sistemi terra-aria a lungo raggio basati sui missili Aster (il sistema terrestre Samp/T ng, il successore del sistema navale Paams & Lrr, il missile Aster B1nt), con un nuovo management team formato da Anne Diaz de Tuesta, Alexis Grenier e Mirko Leonardi. Anne Diaz de Tuesta, ex Amministratrice e responsabile dei programmi della Jv, è stata nominata amministratore delegato di eurosam dal primo settembre 2023. Laureata all'Ecole Polytechnique e all'Ensae (Supaero), ha ricoperto una serie di incarichi di gestione operativa presso la Dga (la Direzione generale degli armamenti francese), la Direzione della difesa strategica (ora Dgris - Direzione generale delle relazioni e della strategia internazionali), la Direzione generale delle imprese a Bercy e in Mbda, il tutto sempre in contesti internazionali. Il primo agosto 2023 Alexis Grenier è stato nominato Amministratore e Direttore Commerciale di eurosam. Laureato all'Ecole Centrale, ha sviluppato una profonda esperienza nel settore della difesa nel corso di una carriera fortemente internazionale. È entrato a far parte del Gruppo Thales nel 2006 e in precedenza è stato Ceo di Moss. Mirko Leonardi è stato nominato Amministratore e responsabile dei Programmi di eurosam il primo settembre 2023, provenendo dal ruolo di Responsabile customer support and services sempre in eurosam. Dopo essersi diplomato all’Accademia navale, ha ricoperto incarichi in unità operative e nello Staff della Difesa italiana, prima di entrare in Mbda Italia nel 2020. Il nuovo management di eurosam avrà il compito di portare a termine tutti i programmi navali e terrestri stipulati con l'Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti (Occar) al fine di consegnare sistemi di difesa terra-aria all'avanguardia alle Forze armate di Francia, Italia e Regno Unito. Lavorerà in nuovi edifici, in un ambiente di lavoro attraente e moderno. Il team continuerà inoltre a promuovere la cooperazione europea nel campo della difesa aerea e a mostrare l’eccellenza dei programmi sviluppati da eurosam a potenziali clienti export. (Com)