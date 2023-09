Usa: aborto, azienda chiede a Corte suprema di bloccare restrizioni a farmaco mifepristone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Danco Laboratories, che produce il mifepristone, un farmaco per l’interruzione volontaria della gravidanza, ha chiesto alla Corte suprema di bloccare la sentenza di un tribunale di grado inferiore, che in caso di conferma andrebbe a limitare l’accesso dei consumatori al medicinale. Stando agli atti giudiziari ottenuti dall’emittente “Cnn”, la Corte potrebbe prendere una decisione già la prossima estate. Ad oggi, il farmaco rimane disponibile senza restrizioni, in attesa della risoluzione della causa. (Was)