Migranti: Foti (Fd’I), Piano Mattei è chiave di volta

- L'Italia e l'Europa “non possono ospitare tutta l'Africa. Il Piano Mattei studiato dal governo Meloni è la chiave di volta che consente di aiutare quelle popolazioni in loco ed evitare emigrino altrove cercando stabilità". Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in diretta al tg4. “L'Africa – ha sottolineato – bolle, con una tensione politica notevole. Certamente è una situazione determinata anche dalla guerra del grano, con l'impossibilità di fornirlo ad alcune popolazioni africane”. Anche per questo “l'intervento su Lampedusa da parte dello Stato era, per Foti, “doveroso perché è sempre stato porto di primo approdo in questi anni”. “Dobbiamo ringraziare tutte le forze dell'ordine, a partire dal questore di Agrigento, che hanno gestito l'emergenza, soprattutto in questa estate”, ha concluso. (Rin)