Grecia: Mitsotakis visita aree colpite da maltempo, massima priorità salvare i cittadini

- Il salvataggio dei cittadini nella regione della Tessaglia, in Grecia, rimane la massima priorità di questi giorni. Lo ha detto il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis dopo aver visitato in elicottero alcune delle aree colpite dalle inondazioni che hanno devastato la parte centrale del Paese. Come riferito dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, al termine di una riunione a Larissa con il centro di coordinamento per le emergenze il capo del governo di Atene ha spiegato di aver già chiesto alla Commissione europea il “massimo finanziamento possibile” e di aver avviato le “trattative con la Banca europea per gli investimenti al fine di ottenere un prestito a condizioni favorevoli per interventi immediati nelle opere infrastrutturali”. "Voglio rassicurare tutti che il Paese ha la capacità economica e il meccanismo per dare un sostegno rapido, in modo che i nostri concittadini colpiti possano vedere rapidamente l'assistenza statale e ricominciare la loro vita", ha affermato Mitsotakis. Il premier, invitando all’unità di fronte a questa “grande sfida”, ha osservato che il ciclone Daniel, che ha provocato la violenta ondata di maltempo in Grecia, è stato “il fenomeno meteorologico più intenso nella storia della Grecia”. “Tutti noi insieme saremo in grado di superare questo grandissimo disastro naturale e riusciremo a ricostruire ciò che la natura ha distrutto con una violenza senza precedenti”, ha dichiarato Mitsotakis. (Gra)