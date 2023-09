Scuola: Fd'I, situazione supplenze a Roma grottesca, assessori competenti si dimettano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio "siamo andati sotto il Campidoglio per testimoniare la nostra vicinanza e solidarietà alle educatrici dei servizi educativo scolastico di Roma Capitale. L'anno scolastico è appena iniziato e l'amministrazione capitolina non ha più i fondi per pagare le supplenze e ciò sta generando grandi problemi nella gestione del personale. Una situazione grottesca ed è per questo che dalla piazza si è levato un coro che chiede le dimissioni immediate degli assessori Catarci e Pratelli". Lo dichiarano in una nota l'onorevole Marco Perissa, segretario della VII commissione della Camera dei Deputati, i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia, Rachele Mussolini e Federico Rocca e il capo dipartimento Scuola di Fd'I, Laura Marsilio. (Com)