Banche: Salvini, sinistra schierata a loro difesa, Berlinguer si rivolta nella tomba

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Alcune delle scelte che faremo in questo governo "sono culturalmente di sinistra. Io culturalmente invece sono un liberale, ma noi non abbiamo avuto paura di chiedere un contributo alle banche. Ritengo un'opera di giustizia sociale che una parte di questi profitti delle banche vada per i meno abbienti e chi è in difficoltà. La sinistra si è schierata a difesa degli interessi bancari, credo Berlinguer si stia rivoltando nella tomba". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, intervistato dal giornalista Rai, Giuseppe Malara, a Formello, nell'ambito dell'evento "Itaca 20.23 - Viaggio tra le idee" (Rer)