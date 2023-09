FI: Benigni, prima giornata "Azzurra libertà" grande successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima giornata di "Azzurra libertà" è stata "un grande successo. Un fiume di giovani si è riversato al lido 'Aurora' di Gaeta: ho visto tanto entusiasmo, passione e gioia di essere qui". Stefano Benigni, coordinatore nazionale dei giovani di Forza Italia, commenta in una nota l’apertura della festa del movimento giovanile azzurro. "Già oggi ci sono stati momenti di confronto importanti, che hanno visto la partecipazione del nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, e di tanti altri parlamentari e dirigenti azzurri - prosegue Benigni -. È stato bello vedere tutti indossare la maglietta, cantare insieme l’inno d’Italia e fare una lunghissima standing ovation al nostro presidente Silvio Berlusconi, a cui è dedicata la nostra manifestazione. Domani sarà un’altra giornata intensa di lavori. Aspettiamo ancora tantissimi altri ragazzi, per ascoltarli, confrontarci e costruire con loro le nostre proposte per il Paese". (Com)