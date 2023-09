Ue: Foti (Fd’I), no a politiche da ragionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Patto di stabilità “ricordiamo le crisi vissute: Covid, guerra in Ucraina e crisi energetica. Regole antique e antiquate ci riportano a politiche da ragionieri senza prospettive di crescita". Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in diretta su tg4. Foti ha ricordato che la vicenda del patto di stabilità “non è solo un problema italiano, ma di tutta Europa”. “Un Paese locomotiva come la Germania, a causa anche del calo del Pil, diminuisce le sue esportazioni verso la Cina e ci trascina, visto che noi trasportiamo tanti nostri prodotti in Europa”, ha concluso. (Rin)