Scuola: Salvini, reintrodurre voto un condotta, bene Valditara

23 luglio 2021

- Sono d'accordo "con il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara quando parla dell'importanza di reintrodurre un voto in condotta perché puoi prendere 9 in italiano, in matematica e in latino ma se vai in classe e prendi a maleparole oppure metti le mani addosso ad un insegnante o a un compagno di scuola tu devi essere bocciato. La buona educazione deve essere reinsegnata fin dai banchi di scuola". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, intervistato dal giornalista Rai, Giuseppe Malara, a Formello, nell'ambito dell'evento "Itaca 20.23 - Viaggio tra le idee". "La scuola è fondamentale e ringrazio il ministro Valditara per quello che sta facendo - ha aggiunto il ministro -. C'è una sinistra che si è sempre riempita la bocca di chiacchiere. Non ha mai fatto niente. È arrivato un ministro della Lega è ha rinnovato il contratto per gli insegnanti. C'è chi chiacchiera di scuola e chi da delle risposte", ha concluso Salvini. (Rer)