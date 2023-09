Roma: Pezzoli (Odaf), auguri a Pallottini per nuovo incarico alla Centrale del latte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Direttore Generale del Centro Agroalimentare di Roma

19 luglio 2021

- "Desidero rivolgere i migliori auguri di buon lavoro a Fabio Massimo Pallottini, nominato oggi presidente della Centrale del Latte di Roma". Lo dichiara in una nota Flavio Pezzoli, presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Roma. "Con la sua grande esperienza e competenza - aggiunge - guiderà il rilancio di un'azienda e di un marchio storico per la nostra Città e non solo. Come Ordine degli Agronomi di Roma siamo pronti a collaborare, per affrontare al meglio le sfide che potranno vederci alleati, nell'ambito di competenza della nostra professione", conclude Pezzoli.(Com)