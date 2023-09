Brasile: numero di investitori nella borsa di San Paolo supera record nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di investitori nella borsa di valori di San Paolo (B3), in Brasile, ha battuto il record nella prima metà del 2023, crescendo del 5,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo i dati diffusi della B3, in totale la borsa conta 6,2 milioni di conti. Questo numero rappresenta il 3 per cento della popolazione del paese (203 milioni nel 2022). Il numero degli investitori è in costante crescita da otto anni. (Brb)