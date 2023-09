Forza Italia: Barelli a giovani azzurri, “Italia ha bisogno di voi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha bisogno di voi per costruire una classe dirigente capace e seria, che vuole il bene del nostro Paese e può affrontare le difficoltà che l’Italia sta vivendo. Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo all’apertura dei lavori di “Azzurra libertà”, la festa di Forza Italia giovani in corso a Gaeta. “Siamo qui per una due giorni all’insegna della libertà e della partecipazione”, ha aggiunto Barelli. (Rin)