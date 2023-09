Libano: patriarca maronita Rai a Shuf per consolidare riconciliazione tra cristiani e drusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca maronita Bechara Rai si è recato nel distretto dello Shuf, nel governatorato del Monte Libano, con l'obiettivo di consolidare la storica "riconciliazione della Montagna" tra i drusi e i cristiani del luogo, dichiarata ufficialmente il 2 agosto 2001. Secondo quanto riferito dai media libanesi, la visita di oggi di Rai ha messo in luce una convergenza di vedute delle comunità druse e cristiane sulle questioni attuali, tra cui l'urgente necessità di superare lo stallo delle elezioni presidenziali ed elaborare una precisa tabella di marcia per la ripresa del Paese. Nel discorso di benvenuto, il leader del Partito socialista progressista (Psp) libanese e della comunità drusa, Walid Jumblatt, ha sottolineato "l'urgente necessità di eleggere un presidente" e ha condannato "coloro che stanno bloccando le elezioni presidenziali". Il leader druso ha inoltre invitato l'Iran e gli Stati Uniti a contribuire a sbloccare il processo elettorale, facendo riferimento alle recenti visite a Beirut del capo della diplomazia iraniana, Hossein Amirabdollahian, e dell'inviato e mediatore statunitense, Amos Hochstein. Da parte sua, il patriarca maronica ha affermato che il Libano "è diventato estraneo a se stesso e non può rimanere in questo stato", sottolineando l'importanza di un'azione comune per preservare l'unità nazionale. "Non mi tirerò indietro in alcun modo su questo tema", ha dichiarato Rai, aggiungendo che "quando la Montagna sta bene, il Libano sta bene". È una "responsabilità condivisa che ricade su tutti noi", ha detto il cardinale. (segue) (Lib)