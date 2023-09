Americhe: parlamento Brasile ratifica accordo di transito frontaliero con Perù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Brasile ha approvato un decreto legislativo che ratifica l'accordo con il Perù per facilitare il transito transfrontaliero di veicoli. L'accordo tra i due paesi sudamericani, firmato dal governo nel 2009 a margine dei lavori del parlamento del Mercato comune del sud (Mercosur), è stato approvato il 7 febbraio dalla Camera dei deputati. Il testo è stato trasmesso al presidente della Repubblica, per la promulgazione. L'accordo prevede che i cittadini peruviani possano entrare in Brasile e viceversa, utilizzando la propria autovettura, senza necessità di autorizzazione previa per circolare nel Paese straniero, a condizione che il conducente sia proprietario del veicolo e gli altri passeggeri siano membri della stessa famiglia. (Brb)