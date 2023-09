Roma: Salvini, no a giustizia fai da te, sì a legittima difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento all'episodio avvenuto nel quartiere Quarticciolo a Roma in cui un cittadino indiano di 26 anni, poi arrestato, è stato aggredito e picchiato dopo aver tentato di scippare un'anziana, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ha sottolineato: "No alla giustizia fai da te. Un conto è la legittima difesa in caso di aggressione violenta, di cui rimango un sostenitore, poiché se la mia vita o quella di mio figlio è a rischio ho il diritto di difendermi. Non possiamo avere un poliziotto in ogni camera. Altro conto, invece, prendere a calci e pugni un rapinatore in strada: questo non è da Paese civile", ha detto Salvini, intervistato dal giornalista Rai, Giuseppe Malara, a Formello, nell'ambito dell'evento "Itaca 20.23 - Viaggio tra le idee". "Diciamo che se invece di rapinare una novantenne fosse stato a lavorare in cantiere, probabilmente quel 26enne si sarebbe risparmiato qualche problema", ha concluso Salvini.(Rer)