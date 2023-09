Brasile: Lula in India G20, previsti bilaterali con Erdogan, Bin Salman, Rutte e Macron (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello in agenda a Nuova Dehli è un vertice "storico" per il Brasile, Paese che dal 1 dicembre e fino al 30 novembre del 2024, assumerà per la prima volta la presidenza di turno del G20. Un mandato che avrà come evento clou il vertice di Rio de Janeiro, che si terrà a novembre del prossimo anno. Prima di partire, il capo dello stato ha annunciato un accordo con l'India che riguarda i combustibili rinnovabili e la lotta contro la disuguaglianza. "Il Brasile ha molto di cui parlare. Brasile e India discuteranno della questione dell'etanolo come combustibile alternativo, che è estremamente importante, e dobbiamo discutere con gli altri paesi della lotta contro le disuguaglianze", affermava Lula. (segue) (Brb)