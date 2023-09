Decreto Caivano: Foti (Fd’I), non verrà toccata soglia imputabilità minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto Caivano “nessuno ha toccato la soglia di imputabilità dei minori, che in Italia rimane invariata a 14 anni, più alta rispetto a quasi tutti i paesi d'Europa”. Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in diretta sul tg4. “In Inghilterra – ha proseguito – è di 10 anni, in Olanda e Irlanda 12, in Francia e Polonia bastano 13 anni per finire davanti al giudice. Da noi 14 erano e 14 restano". "Si vuole fare passare questo provvedimento come un provvedimento da stato di polizia, ma lo Stato vuole fare pulizia, è diverso”, ha concluso. (Rin)