Roma: l’anno del dunque per Gualtieri e per la città, nel 2024 si posano le prime pietre

22 luglio 2021

- È l’anno del dunque per la giunta del sindaco, Roberto Gualtieri, e per Roma. Dopo una breve pausa estiva il primo cittadino è rientrato a Palazzo Senatorio. E sulla scrivania ha trovato un’agenda più che serrata. Entro la prossima estate, a ridosso con le elezioni europee di giugno, Gualtieri dovrà aver avviato tutti i progetti “bandiera” su cui ha investito nei primi due anni di mandato e in campagna elettorale. Pena, il rischio di non averli avviati entro il 2026, quando si tornerà alle urne e la città sarà chiamata a rinnovare la giunta e a dare un voto al mandato dell’amministrazione, a trazione Pd ma sostenuta dall’alleanza di tutti partiti romani del centrosinistra. (segue) (Rer)