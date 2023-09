Ostia: tentano furto in appartamento, fermate 3 persone dopo inseguimento in auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno tentato la fuga a bordo di un'auto dopo essere stati sorpresi a rubare in un appartamento, ma sono stati fermati. È successo a Ostia, intorno alle 18, quando tre persone, sudamericane, sono state soprese mentre tentavano di rubare all’interno di un appartamento in zona Infernetto. Una volta scoperti, i tre hanno tentato la fuga a bordo di un’automobile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ostia. Dopo un inseguimento che ha visto coinvolte diverse pattuglie dei carabinieri, i tre sono andati a sbattere contro un marciapiede in via delle Azzorre, senza riportare ferite gravi, e sono stati bloccati dai militari. Anche alcuni carabinieri sono stati coinvolti in un sinistro stradale. I militari non hanno subito ferite gravi, ma sono stati trasportati all’ospedale Grassi di Ostia per i dovuti accertamenti. Al momento, la posizione delle tre persone fermate è al vaglio dell’Autorità giudiziaria.(Rer)