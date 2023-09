Giustizia: Siracusano, avanti con riforma, correggiamo storture del sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti abbiamo il dovere di portare avanti la riforma della giustizia per Berlusconi e per tutti i cittadini innocenti: dobbiamo correggere tutte le storture del sistema giustizia. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo ad "Azzurra libertà", la tre giorni dei giovani di Forza Italia in corso a Gaeta. "Il presidente Silvio Berlusconi – ha sottolineato – ha immesso per la prima volta nel dibattito politico nazionale, con coraggio e lucidità mai visti prima, temi come il garantismo e la libertà di intraprendere, non considerando più lo Stato come un nemico. Prima di Berlusconi, e anche durante i suoi governi, tanti consideravano gli imprenditori come colpevoli da mettere preventivamente sul banco degli imputati. Forza Italia ha sempre difeso tutti, partendo dai più deboli, ma capendo che la ricchezza e il lavoro si generano solo con la crescita, e dunque aiutando le imprese per stimolare l'economia". (segue) (Rin)